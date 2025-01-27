Başhekim Özyılkan'dan Bakan Dinçyürek'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

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27/01/2025

Başhekim Özyılkan'dan Bakan Dinçyürek'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

 Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bugün karın ağrısı şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Dinçyürek hastanede tedavi altına alındı. 

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) konuşan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Bakan Dinçyürek’in karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, tahlillerinin yapıldığını ve şu anki durumunun stabil olduğunu aktardı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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