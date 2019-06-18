Bashıer 3 gün tutuklu kalacak
18/06/2019
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Ülkede 2018 yılından beridir kaçak kaldığı tespit edilerek tutuklanan Tooger Bashıer dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru YalgıDöşenci, zanlının 18 Haziran 2019 tarihinde 20.00 01.30 saatleri arasında, Girne’de polis tarafından yapılan rutin kontroller sonucu KKTC’de ikamet izinsiz ikamet kaldığının tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının 23 Ocak 2018 tarihinden beridir ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı.
Zanlı ile ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.
Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.