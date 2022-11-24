Başı boş köpekler Güzelyurt Üner Berkalp stadına zarar verdi
Güzelyurt'ta başı boş köpekler Güzelyurt Üner Berkalp stadına zarar verdi.
24/11/2022
Güzelyurt'ta başı boş köpekler Güzelyurt Üner Berkalp stadına zarar verdi.
Stada giren köpekler çim sahayı kazdı, kale filelerini yırttı ve süngerleri parçaladı.
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda sorumlusu Hasan Özsabancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Stadı ayakta tutmak için verdiğimiz emekler boşa gidiyor dedi." Özsabancı yetkililerin hayvanlara sahip çıkmasını istedi.
Haber: İrfan Gündüzler