Başıboş köpekler 8 hayvanı telef etti!

İnönü köyünde yer alan Ahmet Özyürekliler’a ait mandırayı basan başıboş köpeklerin saldırdığı 7 kuzu ve 1 oğlak telef oldu.

Olayla ilgili Haber Merkezimize bilgi veren bir vatandaş "İnsanların ekmek parasını kazandığı, emek verdiği hayvanlarını, başıboş bir köpek gelip parçalıyor. Bunlarda can, bunlar bir insanın geçim kaynağı, bunlar yok olan emekler giden canlar. Yazıktır, günahtır. Bu hayvanlar sayesinde evine para girer insanların, bu hayvanlar sayesinde çocuk okuturlar. Borç harç edinip bu hayvanlara yem alırlar. Ama bunca hayvanı başı boş bir köpek gelip parçalayıp öldürebiliyor." diyerek sitem etti.

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27/12/2021 16:50