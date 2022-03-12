Başıboş köpekler inekleri parçaladı

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12/03/2022

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Başıboş köpekler inekleri parçaladı

Yeni Erenköy belediyesi'ne bağlı Yeşilköy köyünde Seycan Osma'ya ait inekler başıboş köpekler tarafından telef edildi. Birçok kez tedbir alınması için belediyeden yardım istediğini anlatan Osma, belediyenin hiçbir şey yapmadığını belirterek sosyal medyadan tepki gösterirken Yeşilköy halkını tedbirli olmaya çağırdı.

Seycan Osma'nın yaptığı paylaşım şöyle: 

Köpeklerin katliami sonu hüsran  ALLAH razı olsun belediyeden 3 aydir söylediğimiz halde çözüm  bulmadılar.iki yavrusu süt diye agliyorlar ve bunun arkası gelecek devam edecekler bu köpekler saldırmaya hayvan hakları varsa bu ineğin hakkı nerde. Sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyorum .Tum Yeşilköye sesleniyorum herkes tedbirli olsun .

12/03/2022 12:50
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TAGS: yeşilköy, haber, kktc
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