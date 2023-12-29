Basın Kartı başvuruları için son gün 2 Ocak…

Basın Kartı Komisyonu, daha önce belirtilen son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2023’ün Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle, basın kartı başvuru tarihini 2 Ocak 2024 olarak belirledi.

Basın Kartı Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Sarı Basın Kartı, Kuzey Kıbrıs’ta çoğulcu bir komisyon tarafından, yasal bir tüzük çerçevesinde değerlendirilen ve kimlere verildiği ilan edilen tek basın kartıdır ve gazeteciler için son derece önemlidir” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığındaki komisyonda Dış Basın Birliği’ni temsilen Fevzi Tanpınar, Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ertan Birinci, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Tarkan Kavaz ve sürekli basın kartı sahibi kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu yer alıyor.

Basın Kartı müracaatları Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine yapılabilecek.

-Başvuru koşulları…

Basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon veya iletişim alanındaki bir üniversite veya yüksekokul mezunları, bir basın kuruluşunda, kesintisiz 1 yıl, başka bir alanda üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 18 ay, üniversite veya yüksekokul mezunu olmayanlar ise kesintisiz 4 yıl çalıştıktan sonra “Sarı Basın Kartı” başvurusuna hak kazanıyor.

KKTC yurttaşları, kamu görevlisi olarak çalışıyorsa atanma belgesi, özelde görev yapıyorsa sigorta yatırım belgeleri ile birlikte başvuru yapabiliyor.

Yurttaş olmayan kişilerin ise ikamet ve çalışma izni yanı sıra çalıştığı basın-yayın kuruluşu ile en az 1 yıllık sözleşmesini tebliğ etmesi gerekiyor.

Sürekli Basın Kartı başvurusu için 20 yıl kesintisiz veya 25 yıl kesintili basın kartı taşımak şartı aranıyor.

Sarı ve Sürekli Basın Kartı başvuru koşulları ayrıca başvuru formu https://www.basinkarti.org/ adresinden temin edilebiliyor.

Sarı ve Sürekli Basın Kartı başvuruları için ücret 100 TL olarak belirlendi.