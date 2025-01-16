Basın Kartı Komisyonu kart başvurularını onayladı

Basın Kartı Komisyonu, 101 sarı basın kartı yenileme başvurusunu onaylarken, 2 başvuruyu tüzüğe uygun olmaması nedeniyle reddetti.

Komisyondan verilen bilgiye göre, toplanan komisyon Aralık 2024 dönemi başvurularını değerlendirdi. 101 kişinin sarı basın kartı yenileme başvurusu onaylanırken, 2 başvuru tüzüğe uygun olmaması nedeniyle kabul edilmedi.

Sürekli Basın Kartı başvurularında 25 kişinin başvurusu onaylanırken, 3 başvuruya sarı basın kartı verildi. 1 başvuru tüzük gereği reddedildi.

İlk kez başvuran gazetecilerden 17'sine sarı basın kartı verilmesi onaylanırken, 5 müracaat tüzük nedeniyle kabul edilmedi.

2025 yılında Sarı Basın Kartı için 250 TL, Sürekli Basın Kartı için ise 500 TL ödemek gerekiyor. Basın kartı kordonu da 200 TL’den satılacak.

Sarı Basın Kartı ve Sürekli Basın Kartı sahipleri www.basinkarti.org resmi web sitesinde güncellenmiş olarak yayımlandı.