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Basın mensuplarına saldıran Acar’ın cezası belli oldu

Basın mensuplarına saldıran Hüseyin Acar hakkındaki karar açıklandı

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24/05/2018

Basın mensuplarına saldıran Acar’ın cezası belli oldu
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Mağusa Kaza Mahkemesinde 9 Mayıs tarihinde görevini yapmaya çalışan Kıbrıs Gazetesi Muhabiri Sedef Boşnak'a, Kıbrıs Postası muhabiri Nadire Bahadi'ye ve serbest gazeteci Gamze Pir Baykur'a saldırarak Sedef Boşnak'ı ciddi şekilde darp eden sanık Hüseyin Acar hakkındaki karar açıklandı. Sanık Acar'ın mahkeme önünde gazetecilere saldırıda bulunmasını ve Boşnak'ı ciddi şekilde darp etmesini kabadayılık ve magandalık olarak nitelendiren mahkeme sanık Acar'ı 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Gamze PİR BAYKUR

 

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