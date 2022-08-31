Basın-Sen: 1 Eylül’de meydanlarda olacağız

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), her 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde olduğu gibi bu yıl da meydanlarda olacaklarını açıklayarak, “Barış istencimizi haykıracağız, bu topraklara barış tohumlarını ekeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Basın-Sen Yönetim Kurulu adına Sendika Başkanı Ali Kişmir’in yayımladığı mesajda, “1 Eylül 1981 yılında kabul edilen ve 1982 yılından beridir farkındalık günü olarak kutlanmaya devam edilen Dünya Barış Günü, bu yıl da adamızda silahların gölgesinde, sınırların arasında kutlanmaktadır” denildi.

1939 yılında, Almanya’nın Polonya’yı işgal ettiği tarih olan 1 Eylül’ün, Dünya Barış Günü olarak kabul edildiği ve dünyada savaşların bir daha yaşanmamasına bir farkındalık oluşturmak amacını taşıdığına işaret eden Kişmir, “Ancak yakın coğrafyamızda yaşananlar, Ukrayna-Rusya Savaşı ve adamızdaki siyasilerin savaş çığırtkanlıkları arasında selamladığımız Barış Günü, dünya çapında çatışmaların önlenmesini ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor” dedi.

-“Kardeşim barışı ne zaman yapacağız?”

Ali Kişmir, Basın-Sen olarak, her 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde olduğu gibi, bu yıl da meydanlarda olacaklarını söyleyerek, “Avazımızın çıktığı kadar ‘barış istencimizi’ haykıracağız, bu topraklara barış tohumlarını ekeceğiz” dedi.

Kişmir, mesajında devamla, “Yakın tarihimizde savaşların acılarını yakından yaşamış bir coğrafyanın insanları olarak hep bir ağızdan Fikret Demirağ’ın dizelerini söyleyeceğiz, ‘Kardeşim, işte gene geldi yaz, yüreğin yazın mektubunu aldı mı, işte yaz geldi gene, kardeşim, barışı ne zaman yapacağız, ne zaman barışacağız önce kendi kendimizle sonra birbirimizle’…” ifadelerinde bulundu.

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31/08/2022 16:11