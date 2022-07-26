Basın-Sen: Aysu Basri Akter yalnız değildir

Basın Emekçileri Sendikası Basın-Sen Türkiye'ye alınmayan gazeteci Aysu Basri Akter'in yanında olduğunu ve haklarını arayacaklarını kaydetti.

Açıklama şöyle:

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski müdürlerinden, gazeteci Aysu Basri Akter de Türkiye’ye alınmadı.

Bir süredir devam eden Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye alınmaması kararı karşısında ülkeyi yönettiğini zannedenlerin sessizliklerini koruması ve kendi yurttaşlarına sahip çıkmaması bu giriş yasaklarına yenilerinin eklenmesine neden oluyor. Meşruluğu tartışılan UBP-DP-YDP Hükümeti, yanında kendi yurttaşlarına uygulanan ülkeye giriş yasağı karşısında sessiz kalan ve her fırsatta Türkiye’ye ‘şükranlarını’ sunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yaşanan bu olay karşısında sesini çıkartmamaktadır.

Ancak bizler kendi insanımızın, ‘Güvenlik riski oluşturacak’ gerekçesiyle bir başka ülkeye alınmaması karşısında, bugüne kadar olduğu gibi yine ses çıkartmaya ve yurttaşlarımızın haklarını aramaya devam edeceğiz.

İki çocuğu ve eşi ile birlikte tatil için gittiği Antalya’da ülkeye alınmayarak, Kıbrıs’a geri gönderilen gazeteci Aysu Basri Akter de, yalnız değildir.

Türkiye Hükümeti’nin Kıbrıslı Türk aydınlarını Türkiye’ye almaması kabul edilebilir bir durum olmamakla birlikte, hiçbir yasal gerekçe göstermeden “N-82” diye bir kod ile bireylerin seyahat özgürlüğünü kısıtlaması insan haklarına da aykırıdır.

Bir kez daha, KKTC’yi yönetmek için atananların, bir devletmiş gibi davranarak, bu yasaklar üzerinde girişimlerde bulunmasını ve yurttaşlarına sahip çıkması çağrısı yapıyoruz.

Ali KİŞMİR

Basın-Sen Başkanı

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26/07/2022 13:46