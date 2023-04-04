Basın-Sen: “El-Sen’in yanındayız… Verilecek mücadelede omuz omuza olacağız”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) yanında olduğunu belirterek, verilecek mücadelede omuz omuza olacaklarını kaydetti.

Basın-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi koalisyonunun, Kamu İhale Yasası’nda değişikliğe giderek, AKSA ile 20 yıl daha alım garantili sözleşme imzalama hedefinin, açıkça bu topluma yapılacak en büyük ihanetlerden biri olduğu” savunuldu.

“AKSA’nın, yıllardır toplumun kanını emdiği ve bulunduğu stratejik konumu kullanarak, KKTC hükümetlerine tehditle sözleşme imzalattığı” iddia edilen açıklamada, “AKSA’ya artık ‘dur’ demenin zamanı gelmiştir” denildi.

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04/04/2023 14:02