Basın-Sen, First FM’in 25’inci yaşını kutladı

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01/11/2021

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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) First FM’in 25’inci yaşını yazılı açıklamayla kutladı.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir tarafından yapılan açıklamada “İlk özel yayıncılığı bünyesinde bulunduran Birinci Medya Kurumu’nun çok sesliliğe kattığı değerlerden birisi olan First FM’in 25’inci yaşını en içten dileklerimizle kutlar, başarılarının daimi olmasını temenni ederiz. Ayrıca bu önemli günde Kıbrıs Genç TV,  First FM emekçilerine ve Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu’na, çok sesliliğe ve ülke demokrasisine kattıkları değerden dolayı teşekkürü bir borç biliriz” denildi.

 

01/11/2021 17:33
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TAGS: Basın-Sen, First FM’in 25’inci yaşını kutladı, haberkibris,
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