Basın-Sen, gazeteciler için seminer düzenliyor

Basın-Sen, Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde gazeteciler için seminer düzenliyor.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.30’da Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde düzenlenecek seminerde, gazetecilerin kanserle ilgili haberleri gündeme nasıl taşıması gerektiği ve haberlerde kullanılması gereken dile yönelik fikir alışverişinde bulunulacak.

Medya Etik Kurulu Başkanı Bekir Azgın’ın açılış konuşmasını yapacağı etkinliğe, Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine psikolojik destek vermek amacıyla ilk günden bu yana vakıf ile işbirliği devam eden Uz. Klinik Psikolog - Kognitif ve Davranış Terapisti Selen Üstüner ise konuşmacı olarak katılacak.

Seminer, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.



