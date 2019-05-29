HABER KIBRIS

Basın-Sen, Hala Sultan Kitap Günleri’ni Eleştirdi

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29/05/2019

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Basın-Sen, Hala Sultan Kitap Günleri’ni Eleştirdi

 Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), misyonerlik faaliyetleri yapıldığını iddia ettiği Hala Sultan Kitap Günleri’ni eleştirdi.
Basın-Sen Mali Sekreteri Deniz Abidin yaptığı yazılı açıklamada,  kitap günlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve İslam propagandası yapıldığını iddia etti.
Organizasyona, ülkede faaliyet gösteren yayınevlerinin alınmamasını eleştiren Abidin, Türkiye’den gelen firmalara ayrıcalık tanınmasının kabul edilir olmadığını ifade etti.
Abidin, Basın –Sen olarak, ülkede faaliyet gösteren yayınevlerinin yanında olduklarını belirterek, Hala Sultan Kitap Günleri’nde etik değerleri hiçe sayanları kınadıklarını ifade etti.

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TAGS:  Basın Emekçileri Sendikası, haber, kıbrıs
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