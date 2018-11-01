Basın-Sen İle Birinci Medya Kurumu Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), özel yayıncılığa atılan ilk adımın yıldönümünde Birinci Medya Kurumu ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, 22 yıl önce bugün dönemin hükümetinin de izniyle Ertan Birinci’nin First FM’i kurup yayın hayatına geçirerek tek sesli dönemi sona erdirdiğini ve çok sesli dönemin başlamasına öncü olduğunu belirtti.

Kişmir, “Bugün Kıbrıs Türk Toplumu içerisinde her düşüncenin sesini duyurmasına vesile olan bu ilk adımın yıldönümünde First FM’i de bünyesinde barındıran Birinci Medya Kurumu ile Toplu İş Sözleşmesi imzalamanın hem mutluluğunu hem de gururunu yaşıyoruz” dedi.

Muhalefette verilen sözlerin ne yazık ki hükümet olununca unutulduğunu, Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in bu geleneği kırdığını ve muhalefetteki duruşunu makam sahibi olunca da devam ettirerek özel sektörde sendikalaşmanın önünü açan adımları ekibi ile attığını söyleyen Kişmir, bu bağlamda Çalışma Bakanına ve başta müsteşarı olmak üzere tüm ekibine teşekkür etti.

Bugün Birinci Medya Kurumu Başkanı Tekin Birinci ile Toplu İş Sözleşmesine imza koyarak hem Kıbrıs Genç TV’de, hem de First FM’de çalışan emekçilerin çalışma koşullarını ve haklarını güvence altına aldıklarını belirten Kişmir, aynı şekilde medya kuruluşunun haklarının da bu anlaşma ile güvence altına alındığını vurguladı.

Kişmir, “Bu süreçte yapıcı tutumu nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci’ye teşekkür ederken, hedefimizin önümüzdeki süreçte toplumumuz tarafından ‘Halkın Televizyonu’ unvanına sahip olan Kıbrıs Genç TV ile özel yayıncılığın ilk adımı olan First FM’i bulunduğu yerden daha da ileriye taşımak ve çalışanların daha huzurlu bir ortamda çalışmalarını sağlamak olduğunu belirtiriz” dedi.