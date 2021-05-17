Basın-Sen ile Haber Kıbrıs Arasındaki Toplu İş Sözleşmesi Yenilendi!

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ile Haber Kıbrıs arasında varolan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yenilendi.

Basın-Sen tarafından yapılan açıklamada, yenilenen Toplu İş Sözleşmesine, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Haber Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan imza koydu.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Basın-Sen Başkanı Kişmir, Toplu İş Sözleşmesinin başta çalışanlar olmak üzere herkese hayırlı olmasını diledi.

Ali Kişmir, şu şeklinde konuştu:

“Haber Kıbrıs, örnek web sitelerimizden bir tanesidir. Çalışanına zamanında maaş ödemesi, artışları yansıtması, bir aile ortamı oluşturması ve sürekli istihdam yaratması bakımından önemli bir basın kuruluşuyla bugün TİS yenilemek bizi sevindirmiştir. Haber Kıbrıs’a bu bağlamda daha başarılı süreçler diler, yeni döneme ait TİS’in başta çalışanlar olmak üzere herkese hayırlı olmasını temenni ederiz.”

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17/05/2021 17:24