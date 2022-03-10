BASIN-SEN ile YUDER Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) ile Yunan Dili Derneği (YUDER) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

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10/03/2022

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BASIN-SEN ile YUDER Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) ile Yunan Dili Derneği (YUDER) arasında iş birliği protokolü imzalandı. 

BASIN-SEN’den yapılan açıklamada, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir ile YUDER Başkanı Arif Malek’in imza koyduğu protokolün amacının BASIN-SEN üyeleri ve 1’inci derece yakınlarına YUDER işbirliğinde Yunanca eğitimi vermek olduğu belirtildi. 
BASIN-SEN Başkanı Kişmir, imzalanan iş birliği protokolünden son derece memnun olduklarını belirterek,  protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

YUDER Başkanı Arif Malek ise BASIN-SEN ile iş birliği protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.  Malek, iş birliği protokolü gereğince yakında eğitim çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

10/03/2022 10:56
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TAGS: basın-sen, yuder
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