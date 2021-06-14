BASIN-SEN, Özel Hayatın Gizliliğiyle İlgili Yasal Düzenlemeye İlişkin Açıklamada Bulundu

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Özel Hayatın Gizliliği Yasası’ndaki değişiklik taleplerine ilişkin açıklamada bulunarak, “esas olanın; hem haberi yapanı, hem de haberi yapılanı koruyan” yasal değişikliğin yapılması olduğunu vurguladı.

Sendika ayrıca, bugün Meclis’te ivediliği reddedilen Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası değişiklik önerisinin “tamamıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne ait olduğunu” ve bunun sendika açısından “yeterli” olmadığını da belirtti.

Basın-Sen ayrıca, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin KTGB’nin Özel Hayatın Gizliliği Yasası’ndaki değişiklik talebi konusunda “her şey tamammış gibi açıklama yapmasını ve kendini öne çıkarma çabasını” üzüntü ile karşıladıklarını belirtti.

Basın-Sen Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Dış Basın Birliği olarak Özel Hayatın Gizliliği Yasası’ndaki değişiklik talebimizle ilgili Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden görüş talep etmiş olmamıza rağmen bugün KTGB’nin bu konuda her şey tamammış gibi açıklama yapması ve kendini öne çıkarma çabası bizleri üzmüştür. Burada esas olan en doğru değişikliğin hem haberi yapanı, hem de haberi yapılanı koruyan bir şekilde olmasıdır. Barolar Birliği Başkanı Sayın Hasan Esendağlı ile Başkanımız Ali Kişmir bugün yine temas etmiş, en kısa sürede gerekli görüşün tarafımıza iletileceği üzerine bir konuşma gerçekleşmiştir. Yaşanacak olan gelişmeden kamuoyunu ve tüm siyasi partileri haberdar edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”

Sendika ayrıca bugün Meclis’te ivediliği reddedilen yasa değişiklik önerisine de değinerek, “Meclis’te ivediliği reddedilen yasa değişiklik önerisi tamamıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne aittir ve bizim açımızdan yeterli değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, “Bu konuda da başkanımız ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman görüşmüş, komitede basın örgütlerinin sunacağı değişiklik önerilerinin dikkate alınacağı hassasiyetle tarafımıza bildirilmiştir. Bu konuda siyasi partilere ziyaret başlatan ve değişiklik kıvılcımını çakan Basın-Sen, kamuoyunu yanıltmadan bilgilendirmeye devam edecektir” denildi.

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14/06/2021 21:00