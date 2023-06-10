Basın-Sen: Pehlivan derhal görevinden alınsın  

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-sen), bir televizyon programinda yaptığı açıklamalarından dolayı gazeteci Alihan Pehlivan’ın Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınması gerektiğini savundu

Basın Sen Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay ve Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Pınar Barut imzasıyla yapılan açıklamada, Pehlivan’a “kadın bedeni üzerinden ekonomiye çare arama” eleştirisinde bulunulup, “talihsiz” olarak nitelendirilen konuşmayla “akıl ve ahlak sınırlarının aşıldığı” kaydedildi.

Açıklamada “Pehlivan’ın sözlerinin, basın, yayın ve gazetecilik etik değer ve ilkelerini hiçe saymakla birlikte, başta ülke kadınları olmak üzere dünyada, tehdit, ayrımcılık ve şiddet gibi öğelerle fuhuş yapmak zorunda bırakılan, kölelik koşuları altında insan ticaretine maruz kalan tüm kadınların yaşadığı bu durumu meşrulaştıran ve hatta özendiren nitelikte olduğu” belirtildi.

Konuşmanın, 18 yaş altı küçük çocukların dahi izleyebileceği bir televizyonun canlı yayınında dile getirilmesinin de skandalın bir başka boyutu olduğu kaydedildi.

Basın-Sen açıklamasında ayrıca, Pehlivan’ın konuk olduğu programın sunucusu Nupelda Karabuğday’a, beklenilenin aksine anında tepki veremediği için sosyal medyada yapılan hakarete varan eleştirilere de değinilerek, haksız ve hedef şaşırtma amaçlı olduğu belirtildi.

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10/06/2023 16:23