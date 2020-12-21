Basın-Sen, TAK’ın 47. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ın 47. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, “Mesleğimiz ve meslek onurumuz için daha çok mücadele etmemiz gereken bu dönemde TAK’ yeri toplumumuz için stratejik öneme sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

Basın-Sen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kişmir, yayımladığı mesajda, “Gazetecilik bizim mesleğimiz, ifade özgürlüğü de onurumuzdur. Bu felsefeyle 1972 yılından beridir mücadelesine devam eden Basın Emekçileri Sendikası için 11 basın kuruluşunda bulunan mevcut Toplu İş Sözleşmeleri, geriye kalan tüm özel basın kuruluşlarındaki örgütlü yapısı yanında, Türk Ajansı Kıbrıs ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun önemi eşit derecededir” dedi.

Kişmir, basın sendikası olarak bir taraftan emeği ve emekçinin haklarını savunurken, diğer taraftan meslek etiğini de korumak ve kollamak gibi ağır bir sorumluluğa sahip olduklarını söyledi.

Basın emekçilerinin özgür bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi, çağdaş koşullarda çalışabilmesi ve dünya görüşlerine göre yargılanmamaları için mücadelelerinin artarak devam ettiğini belirten Kişmir, 47 yıldır topluma hizmet veren TAK’ın yeni yaşını kutladı ve verdikleri emeklerden dolayı TAK çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

“BİZLERİN AMACI, TAK’I BİR KESİMİN DEĞİL HER KESİMİN SESİ YAPABİLMEKTİR”

“Dönem dönem çalışanlar üzerinde en çok baskının hissedildiği kurumların başında gelen ve hükümetin rengine göre yapılan haberlere şekil verilmesi istenen TAK çalışanlarının özverisi ile sabrı takdir edilesidir” görüşlerini savunan Kişmir, şöyle devam etti:

“Bizlerin amacı ve hedefi TAK’ın hükümetlerin rengine göre değil toplumun haber alma özgürlüğü ile haber alma hakkına göre hareket edilmesini sağlamak, özgür ve çağdaş habercilik anlayışını kuruma yerleştirmek ve TAK’ı bir kesimin değil her kesimin sesi yapabilmektir. Bunu kurumdaki meslektaşlarımız ve paydaş basın örgütlerimizle başaracağımızdan şüphemiz yoktur.”

Meslek ve meslek onuru için daha çok mücadele edilmesi gereken bu dönemde TAK’ın yerinin toplum için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kişmir, daha çağdaş bir bina, daha çağdaş bir çalışma ortamı ve daha çağdaş bir gazeteciliğin hayat bulacağı bir yıl olması için mücadele sözü verdi. Kişmir, TAK’ın 48’inci yaşına bu sorunları aşarak, özerk bir yapıda gireceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

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21/12/2020 16:37