Basın-Sen ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği'nden iş birliği

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.



Basın-Sen'den verilen bilgiye göre, imzalanan anlaşma ile “Herkes İçin Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek eğitimlerden Basın-Sen üyeleri de faydalanabilecek.

Avrupa Birliği tarafından "Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında - 7" Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği iş birliğinde yürütülen “Herkes İçin Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında bir araya gelen Basın-Sen ile İKYD, ücretsiz adli yardım ve psikolojik destek mekanizmasının etkin kullanımı ile kapasite geliştirici eğitimlere yönelik iş birliğinde bulundu. İş birliği sayesinde Basın-Sen kendi üyelerinin yaptığı başvuruların sürecini takip edebilecek, Basın-Sen mensupları da düzenlenecek eğitimlerden ücretsiz faydalanabilecek.

Yapılan açıklamada, tüm özel sektör çalışanlarının, çalışma hayatlarında yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin hem adli yardım hem de psikolojik destek alabileceği hizmetten faydalanmak isteyenlerin, “0546 999 2022” numaralı destek hattına ulaşabileceği veya “https://bit.ly/3p6aAYn” linkine tıklayarak mağduriyetleri hakkında bilgi verip destek sürecini başlatabileceği belirtildi.

-Türkdoğan: "Mağdur çalışanlara ücretsiz adli yardım sağlanacak"

İmza töreninde konuşan “Herkes İçin Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi” Proje Koordinatörü Ahmet Türkdoğan, projenin üç bacağı olduğunu söyledi ve bunları, “adli yardım ve psikolojik destek”, “özel sektöre yönelik kapasite geliştirici eğitimler” ile “mevcut yerel yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve mobbing üzerine yerel yasal mevzuat çalışması” olarak sıraladı.

Çalışanların haklarının iyileştirilmesi konusunu ele aldıklarını söyleyen Türkdoğan, “Mağdur çalışanlara ücretsiz adli yardımın sağlandığı avukat havuzu ve psikolojik desteğin sağlandığı psikolog havuzu oluşturulmuştur. Özel sektöre yönelik kapasite geliştirici eğitimler yapılacaktır. Özel sektör çalışanlarına ve şirket yöneticilerine insan hakları temelinde çeşitli kapasite geliştirici eğitimler verilecektir. Eğitimler sonunda, iyi uygulamaları da içeren çalışan el kitabı hazırlanarak şirketlere sunulacaktır. Mevcut yerel yasal çerçevenin iyileştirilmesi ile mobbing üzerine yerel yasal mevzuat çalışması da yapılacaktır” dedi.

-Soyalan: "Özel sektör çalışanları çok zor koşullarda çalışıyor"

Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan da imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkede özel sektör çalışanlarının çok zor koşullarda çalıştığını vurgularken, bu çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve arzu edilen noktaya ulaşabilmesi için sendikal mücadeleye devam edildiğini, İKYD ile yapılan iş birliğinin de bu yönde atılan çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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03/10/2022 17:34