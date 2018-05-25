Basın-Sen: Yargı adaleti de artık bitti

Basın-Sen, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın istifası üzerine açıklama yaptı. Sendika Başkanı Ali Kişmir Yaptığı açıklamada "Bir ülkenin bir yargıcı çıkıp, “İçinde yaşadığımız mevcut kurulu düzende göreve devam etmenin hiçbir anlamı ve önemi yoktur” diyerek istifa ediyorsa, o ülkede yıkılması en zor olan yargı adaletinin de artık bittiğini gösterir." dedi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın istifası bu düzene ve sisteme karşı bir isyandır. Düşünce özgürlüğüne yapılan katliama, yargının sağlaması gereken adalete yapılan müdahaleye, Türkiye’nin, Kıbrıslı Türkler üzerindeki etkin ve fiili işgaline, kendisini yargının üzerinde gören ve üstünlüğün yargıda değil mecliste olduğunu savunan sözde milletvekilleri, gerçekte ise ırkçı provokatörlere, kısacası Ankara’nın ve buradaki işbirlikçilerinin kurduğu bu yapıya karşı “Yeter artık” demesidir.

Afrika Gazetesi ve meclis olaylarında ortaya koyduğu duruşla bu toplumun yargıya olan güvenini en üst noktalara çıkaran Reynar’ın, süreç içerisinde kendisine “Sol” diyen partilerden alamadığı destek ve hükümetin başındaki hukukçu yöneticilerin korkuları yüzünden geldiğimiz aşamada yargımızın da artık düştüğünü ve istilacı zihniyete teslim olduğunu görmekteyiz.

Ankara’nın kucağında sürdürülen bu siyaset ve birlikte uyum içinde yaşam verilen bu düzen devam ettiği sürece toplum olarak erimeye devam edeceğiz. O nedenle ya isyan edip hak ettiğimiz düzene kavuşmak için mücadele edeceğiz, ya da mezbaha kuyruğunda sıranın bizlere gelmesini bekleyeceğiz.

Saygılarımızla;