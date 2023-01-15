Basın-Sen yarın yapılacak eyleme destek vereceğini açıkladı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ülkede gün geçtikçe çalışma biçimlerinin esnekleştiğini, iş yaşamındaki sömürünün yaygınlaştığını, sağlık ve eğitim hizmetlerinin meta ilişkilerine dönüştüğünü, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallerin arttığını, “yoksullaşan yığınları susturmak amacı güden muhafazakâr politikalar” güdüldüğünü savundu.

Basın-Sen Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay, "iktidarın bu muhafazakâr politikaları hayata geçirmek için KKTC’de toplum mühendisliği yapmaya, ülke kültürünü ve değerlerini erozyona uğratmaya, özgürleşmenin ve demokratikleşmenin önüne geçerek ülkede 'Siyasal İslamlaştırma' hedefini gerçekleşmesini amaçladığını" savundu.

Böylelikle ülkenin kültürel yapısının değiştirilerek siyasi geleceğinin garanti almak istendiğini iddia eden Gürtay, bunun karşısında emekçi Kıbrıs Türk halkının ve temsilcilerinin bir arada olarak dayanışmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Gürtay şöyle devam etti:

“Çocuklarımızı bu karanlık çağdan korumak, kadınlarımızın özgür sesinin daha gürleşmesi sağlamak, ülkemize ve emeğimize sahip çıkmak adına 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30’da Kumsal Park’ta buluşularak Başbakanlığa yürünecek eyleme destek olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Bu bağlamda da en yüksek katılımı göstermek, güçlü bir dayanışma sağlamak, 'Özgür Basın, Özgür Toplum' şiarımıza sahip çıkmak için tüm basın emekçilerimizi sokağa çağırıyoruz.

Basın-Sen olarak tüm gücümüzle orada olacağımızı ve ülkemizi karanlık zihniyetlere teslim etmeyeceğimizi bir kez daha en güçlü şekilde vurgularız.”

Bu habere tepkiniz:



15/01/2023 13:30