Basın-Sen: Yasa, gazetecilerin haber yapma özgürlüğüne darbe vuruyor

Basın Emekçileri Sendikası, Yeni Bakış Gazetesi emekçilerinin geçtiğimiz günlerde yayınladığı ses kaydı ile ilgili mahkemeye çağrılmasına tepki göstererek, CTP tarafından Meclis’ten geçirilen Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası, haber yapma özgürlüğüne darbe vurduğunu ifade etti. Açıklama şöyle:

2014 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından Meclis’ten geçirilen Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası, gazetecilerin haber yapma özgürlüğüne darbe vuruyor.

Yeni Bakış Gazetesi çalışanları, geçtiğimiz gün ‘vatandaşlık dağıtımı’ iddiaları ile ilgili yayınlanan bir ses kaydıyla ilgili olarak mahkemeye çağrıldı. Bu sabah itibariyle mahkemeye çıkarılan meslektaşlarımızın, “Özel Hayatın Gizliliği’ni İfşa” suçlamasıyla 6 yıl hapsi isteniyor.

Sendikamızın edindiği bilgide, meslektaşlarımız Kazım Denizci, Deniz Abidin ve Esengül Aykaç’ın ses kaydını yayınladıkları iddiasıyla haklarında dava açıldığı belirlendi. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Kıbrıslı Türk toplumuna “hediye ettiği” Özel Hayatın Gizliliği Yasası, birçok alanda bireylerin özel yaşamlarını koruma potansiyeline sahip olmasına rağmen, basın özgürlüğü ve yolsuzlukların ortaya çıkarılması noktasında ciddi sorunlar yaratmaktadır. Dolayısıyla yasa ile, halkın haber alma özgürlüğüne de darbe vurulmaktadır.

Bu çerçevede, Özel Hayatın Gizliliği Yasası’nın bir an önce değişmesi ve basın özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Gazetecilik yaptıkları için haklarında dava okunan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bildirir, siyasi iradeye, basın özgürlüğünü yok edecek yasanın ilgili maddelerinde değişiklik yapılması gerektiğini hatırlatırız.

Saygılarımızla

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu

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04/06/2021 14:14