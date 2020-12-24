Basın-Sen’den Can Dündar’ın Mahkûmiyetine Tepki…

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, dün gazeteci Can Dündar’a 27 yıl 6 aylık hapis cezası verilmesiyle “Türkiye’de basın özgürlüğünün bir kez daha demir parmaklıklar ardına mahkûm edildiği” görüşünü belirtti.

Kişmir, yaptığı yazılı açıklamada, “Haber değeri, bulunduğu ülkeyi aşan ve tüm dünya için büyük öneme sahip bir haberin altına imza atan ve gerçekleri dünya kamuoyuna sunan Can Dündar’a verilen 27 yıl 6 aylık hapis cezası, Türkiye’nin dünya basın özgürlüğü sıralamasında bulunduğu yeri hak ettiğini kanıtlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Basın-Sen olarak dünyanın neresinde isterse olsun meslektaşlarına sahip çıkmaya, onlarla dayanışma göstermeye ve haber yapma özgürlüklerini savunmaya devam edeceklerini belirten Kişmir, açıklamasında Türkiye’deki meslektaşlarına ve yoldaş örgütlere destek beyan etti.

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24/12/2020 11:18