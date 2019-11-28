Basın-Sen’den ‘hassasiyet’ çağrısı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bazı medya kuruluşlarına hassasiyet çağırısı yaptı.

Sendika Genel Başkanı Ali Kişmir imzasıyla yapılan yazılı açıklamada “10 yaşında hayatını kaybeden Atlas Rüstemoğlu’nun acısı içimizi parçalarken, bırakınız gazeteciliği, insanlığa sığmayacak bir şekilde küçük çocuğumuzun hayatını kaybetmeden önce çektiği videonun bazı medya kuruluşları tarafından paylaşması kabul edilemezdir” denildi.

Kişmir, bu görüntüleri yayınlayan medya kuruluşlarından paylaşımlarını kaldırmalarını da talep etti.

28/11/2019 13:24