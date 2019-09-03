Basın toplantısında ilginç diyalog!

UBP-HP koalisyon hükümeti “ülkeye hizmet yolunda 100 gün” toplantısı düzenleniyor. Toplantı sırasında Başbakan Ersin Tatar’a sorulan “Kabinede revizyon söz konusu mu?” sorusu üzerine ilginç bir diyalog yaşadı.

Başbakan Ersin Tatar, önce soruya cevap vermek istemedi ancak sorunun tekrarlanması üzerine, “Beni oyuna çekmeye çalışmayın. Oyun yapmayın bana. İş karıştırmayın” dedi. Başbakan Ersin Tatar’ın bu yanıtı üzerinde basın toplantısında kısa süre esprili anlar yaşandı.