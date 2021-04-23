Basın–Sen, Gürkan ve Hikmet’in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın–Sen), Cumhuriyet gazetesi sahibi ve yazarları, avukat Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet’i öldürülüşlerinin 59’uncu yıl dönümünde “saygı ve özlemle” andıklarını belirtti.

Basın –Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, avukat, gazeteci, fikir ve siyaset insanları Ahmet Muzaffer Gürkan’ın 23 Nisan 1962 tarihinde arabası içerisinde, Ayhan Hikmet’in ise aynı gece geç saatlerde yatağında uyurken vurularak öldürüldüğü hatırlatıldı. Mesajda, Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet’in sadece Cumhuriyet Gazetesi sahibi ve yazarları olarak değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk Halk Partisi’nin kurucularından olduğu anımsatıldı.

“İki aydının görüşlerini yaşatmak ve ileriye taşımak, bölünmemiş Kıbrıs için mücadele etmek hepimizin görevidir” denilen açıklamada, “Bizler bağımsız, birleşik ve insanca yaşanabilecek bir Kıbrıs için yazmaya ve doğruları halkımıza anlatmaya devam edeceğiz” ifadesine yer verildi.

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23/04/2021 15:01