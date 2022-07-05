Basit İhale Oyunlarına Bir Toplum Kurban Edildi

Başbakan, “halkı kandırıyor” demeyeceğim ama, belli ki yanlış bilgilendiriliyor. Teknecik’te dün üretim en alt seviyedeydi. Yakıt yoktu. Halen yok. Ve bugün de bu çile devam edecek. Maalesef, yarım yarısı kapasitesi ile çalışan Teknecik, tüm ülkede dengeleri alt üstü etti.

Elektrik kesintileri de öyle 2’şer saat arayla dönüşümlü falan olmadı, bildiğiniz yüklenme olan her yerde şalter düştü. Yani, dün tam bir iflas vardı, bugün de bunun devamını yaşayacağız. Maalesef tablo budur, bir ülke en çok üretmesi gereken dönemde yerle bir olmuştur

Ülkede durum ne? Üretim yapan iki nokta var. Birincisi Teknecik. Dün, mazotu vardı ama fueloil yoktu. Mazotla çalışan az sayıda ünite üretim yaptı ama ülkeye yetmedi. AKSA ise tam kapasite ile çalıştı. Tüketilen enerjinin yüzde 55’ini üretti, ama yetmesi mümkün olmadı

Şu bilgiyi de verelim, biri de sayın Başbakana iletsin. Dün Teknecik’te ne oldu? Teknecik’te kurulu güç belli. İki buhar tribünü var, toplam 120 megavat. FuelOil ile çalışıyor. 17.5 megavat gücü olan 8 adet jeneratör var. Toplam 140 megawat. Bunlar da hem FuelOil hem de mazotla çalıyor. Ancak mazotla çalıştığında güç düşüyor.

Teknecik tam kapasite ile çalışsa, 190 megavat enerji üretmek mümkün. Dizel jeneratörlerden birinin grang kırık. Bir diğeri ise bakımda. Toplam 6 dizel jeneratör çalışabilir durumda. Ancak bu 6 jeneratörden sürekli 90 megavat verim alınması anlamına gelmiyor

6 dizel santral her biri sırası ile 3”er saat mazotla çalıştırılıyor. 1 adet dizel 10 MW güçle sürekli devrede olmuş oluyor Onun dışında üretim yok. Mazot var, FuelOil yok. Mazot da aralıklarla takviye ediliyor, tankerlerle AKSA’dan Teknecik’e taşınıyor. O da ihtiyaca cevap vermiyor.

Biliyorum, rakamlarla kafanızı şişirdim ama; şunu bir kenara not edin: Dün en çok ihtiyaç 290 megavata kadar çıktı. Ama üretim 155 megavatı geçemedi. (70 megavat solar devrede)

- Şu an itibarı ile AKSA’dan tekneciğe fuel oil taşıması devam ediyor.

- Düne farkla 1 dizel santral 16 MW yükle ve fuel oil ile gece yarısı devreye girdi.

- AKSA 62 MW yükle devrede

- Güneyden 46 MW yük alınıyor (akşamdan beridir bu miktarı vermeye başladı)

Özetle, AKSA tam, Teknecik de yarım kapasite ile çalışınca, ülkede yüzde 40 civarında enerji açığı ortaya çıktı. E yüklenme nedeniyle trafolar devre dışı kaldı, mazot takviyesi için santraller durdu derken, kesintiler duyurulduğu gibi 2 saat değil, dönüşümlü 6-7 saati buldu

Peki özel sektör? Dün üretim yoktu. Jeneratörü olan mazot bulamadı, ya da 40 derece sıcakta hararet yaptı, devre dışı kaldı. Yakıt parası hepinizin malumu. Dün üreten işletmeler iki katı fazla masraf yaptı, jeneratörü olmayan ya da arızalanan işletmeler ise zarar yazdı

Bakınız, tüm bu soytarılığın nedeni, yakıt ihalesinin zamanında yapılmaması. Sideral Denizcilik’in kazandığı ihalenin iptal edilmesi, zira ilgili şirkete ödeme yapılmaması. Yakıt getirmek mümkün. Ortalık yakıt dolu. Ama kafaların arkasında başka şeyler var demek

Üstelik, sürekli yakıt sağlayan Sideral Denizcilik’e önce 9.5 milyon dolar ödenmedi, buna rağmen 155 bin ton yakıt teslimi aralıksız yapıldı. Sonra TPIC denilerek Sideral’e yeni sipariş verilmedi. “3 gemi yük hazır, getirelim” denmesine rağmen, istenmedi

Ödeme olmadığı için, Sideral de ara emri aldı. Yani hem yeni yakıt istenmedi, hem ihaleyi kazanan ve teslimat yapan şirkete de ödeme yapılmadı. Yeni teslimat için de talep yapılmadı. Şimdi sistem başlarına yıkıldı. Feryat figan, yakıt aranıyor. Kafaların arkasında hep operasyon, vatandaşın düştüğü duruma bakın…

Nitekim, hafta sonu elden yakıt alımı için resmî gazetede antin kuntin bir karar yayınlanarak, zaman kaydedilirken, dün uluslararası bir ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Doğrusu da bu. Üç günlük yakıt gelecek diye halkın parasından 2 milyon doları fazladan ödemek ne demek? Kimlerin cebinde bu para? Yazık hepimize.. soygun bu

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05/07/2022 08:16