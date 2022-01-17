Başka bir gezegenden gelmiş gibi...

Kumsaldan yükselen kumlu heykeller satranç taşlarını andırıyor. Sosyal medyada tartışma konusu olan görüntünün hikayesi de oldukça ilginç.

ABD'deki Michigan Gölü'nün kıyılarındaki kumda ortaya çıkan ve satranç taşlarını andıran tuhaf yapılar fotoğrafçıların dikkatini çekiyor. Ocak ayının başından beri birçok fotoğrafçı, bölgedeki kumdan yapıların görüntülerini kaydetti ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini cezbetti. Öte yandan görüntüler, akıllara "Bunlar nasıl oluştu?" sorusunu getirdi. Uzmanlara göre bunlar 'başka bir dünyadan gelmiş gibi' görünse de doğal süreçlerin sonucu.

NASIL OLUŞTULAR?

Michigan Gölü kıyısında, kumsaldan yükselen tuhaf kumlu heykeller, Ocak ayı başlarında çeşitli doğa harikalarını görüntüleyen iki fotoğrafçının dikkatini çekti. Peki bu kumlu heykeller nedir, ne zaman ve nasıl oluştular? Amsterdam Üniversitesi’nden fizikçi ve van der Waals-Zeeman Enstitüsü başkanı Daniel Bonn, kum ve suyun etkileşimi ile birlikte rüzgar koşulları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak oluştuklarını söyledi. Kuzey Indiana'da yaşayan bir doğa fotoğrafçısı olan Terri Abbott, bazen 'hoodoos' olarak adlandırılan sütunların 3 ila 20 inç (7,6 ila 51 santimetre) uzunluğunda farklı yükseklikleri olduğunu söyledi. Abbott, 8 Ocak’ta Tiscornia Park’ı ziyaret ederken karlı kumsaldaki çarpıcı şekilleri fark etti.

'ÇOK KESKİN KENARLARI VARDI'

​​Abbott, WordsSideKick.com'a bir Facebook mesajında ​​"Yerde uzanmak ve bu heykelleri çekmek, farklı bir gezegen gibi görünmesini sağladı. Donmuşlardı ve dokunması zordu. Karmaşık ve her zaman çok keskin kenarları vardı" dedi. Abbott daha önce hiç böyle bir heykel görmemişti. “Ne kadar mükemmel yontulmuş olduklarına inanamadım” diye ekledi.,

RÜZGARLI BİR YER

2012'de Scientific Reports dergisinde yayınlanan "Mükemmel kumdan kale nasıl yapılır?" konusunda kıdemli araştırmacı olan Bonn'a göre, Michigan'ın dondurucu kış sıcaklıkları tuhaf, satranç benzeri taşların oluşumuna zemin hazırladı. Bonn, WordsSideKick.com'a gönderdiği bir e-postada "Kabaca, soğuduğunda donan kumda sıvı yamalar olduğunu düşünüyorum" dedi. Sahilin rüzgarlı bir yer olduğunu da ekledi. "Kum yüklü rüzgar bu donmuş yamalara estiğinde, görünüşte birbirine zıt iki eylem gerçekleşir: Birinde, kum tanelerinin bir kısmı donmuş yamaya yapışarak büyümesini sağlayabilir" dedi. Bonn, "Bu daha sonra kabaca silindirik kumdan kale benzeri bir yapı oluşturur" dedi.

'NOKTA BENZERİ YAPILAR GÖRÜYORSUNUZ'

Bonn, "Birinde, kum tanelerinin bir kısmı donmuş parçaya yapışarak büyümesini sağlayabiliyor ve bu daha sonra kabaca silindirik şekilde ve dayanıklı kumdan kale benzeri bir yapı oluşturuyor. Bir diğerinde ise, rüzgar ve taşıdığı kum, kum sütunlarını aşındırarak kumu alıp götürüyor; bu da halkalara ve silindirin asimetrik şekline yol açıyor” dedi. Bu sütunlardan aşınan kumların bir kısmı sahilde başka bir yere çıkıyor. Bazı fotoğraflarda, silindirin kumlanmasından kaynaklanan rüzgar yönünde nokta benzeri yapılar olduğunu görüyorsunuz" dedi.

'EN UZUN HEYKELLER'

Güneybatı Michigan'da yaşayan bir fotoğrafçı olan Joshua Nowicki, 7 ve 8 Ocak'ta Tiscornia Park'ta aynı kum sütunların üzerinde bulundu. Joshua Nowicki, birkaç gün boyunca kum ıslak kaldığında ve sürekli esen yüksek rüzgarlar olduğunda bu şekillerin ortaya çıktığını fark etti. Nowicki, bu yıl gördüğü kumdan heykellerin "Şimdiye kadar fotoğrafladığım en uzun heykellerden bazıları, en büyüğü yaklaşık 38 cm boyunda ve birkaç inç çapında" dedi. Nowicki, “Plaj boyunca, her birinde otuz veya daha fazla kumul yapıya sahip en az altı grup vardı, ki bir grupta sayı daha da fazlaydı” diye konuştu.

SICAKLIKLARIN ISINMAYA BAŞLAMASIYLA...

Nowicki, “Çoğu sütun uzun süre dayanmaz. Genellikle birkaç gün içinde rüzgar onları tamamen aşındırır veya devirir; sıcaklık donma noktasının üzerine çıkarsa sütunlar parçalanır ve genellikle kısa bir süre sonra karla kaplanırlar” dedi.

Nowicki, Tiscornia Park sütunlarının bu hafta başlarında sıcaklıkların ısınmaya başlamasıyla çöktüğünü belirtti. “Sadece kısa bir süre için var olmaları, onları çok özel kılıyor. Şekli hala iyi durumdayken onları görmek istiyorsanız, doğru zamanda orada olmalısınız” diyerek sözlerini bitirdi.

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17/01/2022 20:24