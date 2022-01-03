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Başka bir sayacın borcundan dolayı elektriği kesildi

Mal sahibinin başka bir elektrik sayacının borcunun olmasından dolayı kiracının elektriği kesildi.

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03/01/2022

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Başka bir sayacın borcundan dolayı elektriği kesildi

Özel haber

Girne’de Akçarşı Market sahibi Ömer Dikel, elektrik faturasını ödemesine rağmen, mal sahibinin başka bir elektrik sayacının borcunun olmasından dolayı kendi kirasında olan marketinin elektriğinin kesilmesine isyan etti.

Ömer Dikel, elektriğin açılması için girişim yaptığından ancak sonuç alamadığından yakındı.

Dikel, elektriğin kesilmesinden dolayı markette buzdolaplarının çalışmadığını ifade ederek, zararı kimin karşılayacağını sorguladı.

Elektrik borcu olduğunu mal sahibinin de bilmediğine işaret eden Dikel, “Mal sahibine ait elektrik sayaçlarından birinde 10 yıl öncesinden kalma bir borç var. Bu nedenle adına olan diğer elektrik sayaçlarını kesiyorlar. Mal sahibi sayacın açılması için girişim yaptı ancak elektrik sayacını üzerime almam isteniyor. Kullandığım sayacın elektrik borcu yok, buna rağmen elektrik bağlamıyorlar” diye konuştu.

 

03/01/2022 14:52
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TAGS: ömer dikel, akçarşı, elektrik
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