Başka noktada da çökme var

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18/11/2022

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Başka noktada da çökme var

Özel Haber

Haber Kıbrıs’ta 13 Kasım’da yayımlanan “Kaldırım değil tuzak, Yayalar için büyük tehlike” başlıklı haberin ardından söz konusu noktada çözüm yerine şeritle önlem alındı.

Bilindiği üzere, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Taşkent ve Güngör’e giden yol güzergahında, yayaların özellikle de öğrencilerin sıklıkla kullandığı kaldırımda bulunan su gideri ya da rögarın beton kapağı içerisine düşmüş durumda….

Ayrıca muhabirimizin deklanşörüne yansıyan fotoğraflarda söz konusu noktanın yaklaşık 100 metre yakınlarında kaldırımda küçük çaplı bir çökmenin daha olduğu gözlemlendi.

18/11/2022 21:58
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TAGS: çökme, yol, kaldırım, haspolat, güngör
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