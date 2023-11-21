Başkalarının başarısını kıskanan 3 burç! Onlar hırsından çatlar
Bazıları başarıyı takdir etmeyi çok iyi bilir bazıları ise gizli kıskançlıklarıyla mücadele eder. Astroloji burçların kıskançlık eğilimleriyle ilgili öngörüde bulunuyor. Başkalarının başarısını kıskanan 3 burcun özelliklerini getirdik. İşte kıskançlıkla kendine dünyayı dar eden 3 burç...
21/11/2023
Her insanda kıskançlık kriterleri farklıdır. Bazıları her şeyi kıskanır, bazıları aşkını kıskanır, bazıları başarıyı... Kısacası bu durum değişkendir. Başkalarının başarısını kıskanan 3 burç Aslan, Boğa ve Yengeç burcu şeklinde sıralanıyor. Peki, hangisi neyi kıskanıyor? İşte yanıtı...
Aslan burcu
Gölgede kalmayı sevmeyen Aslan burcu ilgi odağı olmayı severler ve herkes onlara hayran olsun isterler. Başkalarının başarılı gürültüsü onları kıskandırabilir. Aslan burcunun bu enerjiyi olumlu bir şekilde kanalize etmesi ve kıskançlığa kapılmak yerine motivasyon olarak kullanması çok önemlidir. Bunu yapan Aslan burçları da vardır.
Boğa burcu
İstikrara ve maddi konfora değer veren Boğa burçları başarının önündeki engelleri sonucuna bakmadan ezmeyi, geçmeyi düşünür. Rekabetçidir. Başkalarının bu alanlarda kendilerini aştığını görürlerse kıskançlık ortaya çıkabilir. Boğa burcunu benzersiz güçlü yönlerine odaklanmaya teşvik etmek, bu duyguların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.
Yengeç burcu
Yengeç burcu son derece duygusaldır ve güvenliğe değer verir. Başkalarının duygusal veya finansal istikrara kavuştuklarına tanık olduklarında kıskançlık ortaya çıkabilir. Sahip oldukları nimetlere karşı şükretmek, Yengeç burcunun bu duyguları yönetmesine yardımcı olabilir.