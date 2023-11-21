Başkalarının başarısını kıskanan 3 burç! Onlar hırsından çatlar

Her insanda kıskançlık kriterleri farklıdır. Bazıları her şeyi kıskanır, bazıları aşkını kıskanır, bazıları başarıyı... Kısacası bu durum değişkendir. Başkalarının başarısını kıskanan 3 burç Aslan, Boğa ve Yengeç burcu şeklinde sıralanıyor. Peki, hangisi neyi kıskanıyor? İşte yanıtı...

Aslan burcu

Gölgede kalmayı sevmeyen Aslan burcu ilgi odağı olmayı severler ve herkes onlara hayran olsun isterler. Başkalarının başarılı gürültüsü onları kıskandırabilir. Aslan burcunun bu enerjiyi olumlu bir şekilde kanalize etmesi ve kıskançlığa kapılmak yerine motivasyon olarak kullanması çok önemlidir. Bunu yapan Aslan burçları da vardır.

Boğa burcu

İstikrara ve maddi konfora değer veren Boğa burçları başarının önündeki engelleri sonucuna bakmadan ezmeyi, geçmeyi düşünür. Rekabetçidir. Başkalarının bu alanlarda kendilerini aştığını görürlerse kıskançlık ortaya çıkabilir. Boğa burcunu benzersiz güçlü yönlerine odaklanmaya teşvik etmek, bu duyguların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.

Yengeç burcu

Yengeç burcu son derece duygusaldır ve güvenliğe değer verir. Başkalarının duygusal veya finansal istikrara kavuştuklarına tanık olduklarında kıskançlık ortaya çıkabilir. Sahip oldukları nimetlere karşı şükretmek, Yengeç burcunun bu duyguları yönetmesine yardımcı olabilir.