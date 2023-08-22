Başkalarının ne dediğini fazla önemsediğinizi gösteren 7 belirti

İnsanların çoğu başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğünü çok önemsiyor..

Psikoterapist Jenny Maenpaa, başkalarının düşüncelerini fazla önemsemenin sosyal fobiye ve kaygı bozukluğuna neden olabileceğini söylüyor.

Uzman, "Bu gibi durumlarda kendinizi değiştirmeniz gerekmediğini, yalnızca bakış açınızı değiştirmeniz gerektiğini unutmayın" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan bu durumdaki birçok kişi, sosyal fobi geliştirdiğinin ve çevresindekilerin düşüncelerini fazla önemsediğinin farkında olmayabilir.

ABD'nin New York kentinde feminist grup terapileri veren Maenpaa, CNBC'de kaleme aldığı yazıda bu durumun 7 belirtisini sıraladı:

1. Geçmişteki sosyal etkileşimlerinizi kafanızda tekrar tekrar canlandırmanız.

2. Devamlı, insanların sizi sevmediğini varsaymanız.

3. Konuşma sırasında ne söyleyeceğinizi uzun süre düşünmeniz.

4. Kendinize bir imaj yaratmak için gerçek benliğinizi gizlemeniz.

5. Geceleri sosyal etkileşimleri nasıl idare edeceğinizi düşünmekten uyuyamıyorsanız.

6. Vücudunuzun her yerinde gerginlik hissediyorsanız.

7. Sosyal etkileşimler sırasında kalp çarpıntısı, konsantrasyon eksikliği, baş dönmesi veya karın ağrısı yaşamanız.

Sosyal kaygı nasıl yönetilir?

Maenpaa, sosyal kaygının üstesinden gelmek isteyen bireylerin, gündelik konuşmalarını düşündüğünde olayları farklı bakış açısıyla yorumlaması gerektiğini söylüyor.

Örneğin psikoterapiste göre, "Dün geceki etkinlikte patronumun eşiyle tanışmayı beklemiyordum ve sesim çok aptalca çıktı" diye düşünmek yerine şöyle de denebilir:

"Hazırlıksız yakalandım. Ancak konuşma yalnızca 5 dakika sürdüğü için muhtemelen kötü bir şey söylemedim. Üstelik daha önce de zor duruma düşmüştüm ve her şey yolunda gitmişti."

Bu durumun üstesinden gelmenin bir diğer önemli yöntemi de kanıt aramak. Maenpaa, başkalarının düşüncelerini değerlendirirken kanıtlardan yola çıkmak gerektiğini vurguluyor:

"Kanıtınız olmadığı sürece, birinin sizden nefret ettiğine dair hiçbir sonuca varılamayacağını kendinize hatırlatın ve bu inançla hareket etmeye çalışın."

Kaynak: Independent Türkçe, CNBC