Başkalarının oturduğu evi 6 kişiye kiraladı!

(Kamalı Haber) – Sahtekarlıkla para temini suçlaması ile tutuklanan zanlı Shadi Rami Cafer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı Shadi Rami Cafer’in 17.12.2022 -22.03.2023 tarihleri arasında Lefkoşa’da sorumluluğunda olmayan ve aslında başkasının oturmakta olduğu evleri 6 farklı kişiye kiralayarak, sahtekarlıkla toplam 8 bin 625 stg ile 4 bin 200 ABD dolarını temin etmekle methaldar olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasalstatüsünün olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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29/03/2023 14:50