Başkan Ayhan Gönüllü'den Barış Harekatı Mesajı

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü 20 Temmuz 1974 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin Barış Harekatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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20/07/2022

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Başkan Ayhan Gönüllü'den Barış Harekatı Mesajı

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü 20 Temmuz 1974 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin Barış Harekatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gönüllü,''Kahraman TÜRK ordusunun Kıbrıs Türk halkının yok olmaktan kurtarıp Barış Harekatı’ndan bugüne tam 48 yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Tarihi süreçte Kıbrıs Türk Halkı olarak varoluş adına çok zor ve unutulması mümkün olmayan dönemlerden geçtiğini Türkiye Cumhuriyeti olarak unutmadığımızı sizler ile paylaşmak istiyorum. 
  Bu duygu ve düşüncelerle, tüm varlığını halkına ve varoluş mücadelesine adayan merhum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ı Halkı için kahramanca savaşarak özgür bir yaşama kavuşmamız uğruna canlarını ortaya koyan Mücahit ve Mehmetçiklerimizi Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ile anıyorum.'' dedi.

20/07/2022 12:54
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TAGS: Ayhan Gönüllü
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