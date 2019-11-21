Başkan Erkut Uluçam

Ziraat Mühendisleri Odası, 45. Dönem 1. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Saygı duruşu ardından başlayan konuşmalarda ilk sözü KTMMOB Seran Aysal aldı. Aysal başkanlık için yarışan Erkut Ulaçam ve Ayşe Bahar Gökhan’a başarı diledi. Aysal’ın konuşmasının ardından divan oluşturuldu. Daha sonra adaylar kendilerini tanıtıcı birer konuşma gerçekleştirdiler.

1. Olağanüstü Genel Kurula, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ve ZMO üyeleri katıldı.

127 kişinin oy kullandığı seçimde 90 oy alarak Erkut Uluçam başkan seçildi.

45. Dönem Başkan,Yönetım Kurulu, Denetim Kurulu:

Erkut Uluçam

Yönetim Kurulu:

Hüseyin Varoğlu

Murat Haydar

Sema Şişman

Azar Hazar

İlker Aydoğdu

Denetleme Kurulu:

Hüseyin C. Güden

Barçın Gezer

(BRT)

21/11/2019 12:30