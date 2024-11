Başkan Harmancı: 2024 yılında şehre 500 Milyon TL yatırım yaptık

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, muhtarlarla yıllık değerlendirme gecesinde bir araya geldi.

Asbaşkan Tolga Ahmet Raşit ve meclis üyelerinin de katıldığı gecede, Başkanı Harmancı, muhtarları 1 Aralık’ta koşulacak ve gelirinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacağı Ülker Lefkoşa Maratonu’na davet etti.



“Belediye ve muhtarlıklar fikir birlikteliği yaparak eskinin kötü izlerini şehrin üzerinden atmaya başladı”

Dayanışma ve iş birliği buluşmasında muhtarlara hitaben bir de konuşma yapan Başkan Harmancı, 2014 yılında göreve geldikleri dönemde bu toplantıların yapılamaz noktada olunduğunu anımsatarak, belediye ve muhtarlıkların bir fikir birlikteliği yaparak eskinin kötü izlerini şehrin üzerinden atmaya başladıklarını belirtti.

O dönemlerin zorluklarını atlattıktan sonra artık tartışılan konularının yatırımlardaki öncelikler olduğunu vurgulayan Başkan Harmancı, 2024’ün kendileri için bir milat olduğunu, çok büyük yatırımları yıllardan sonra yapabildikleri bir yıla dönüştüğünü, bu süreçte de rekor denilecek birçok yatırımı hayata geçirmekte olduklarını söyledi.





“2024 yılında 500 milyon TL’lik yatırımla şehre hizmet ettik”

Başkan Harmancı, 2.000 haneyi kanalizasyona bağlamak için çalışmaların devam ettiğini, özellikle Hamitköy ve K.Kaymaklı ve Dumlupınar bölgelerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Harmancı kanalizasyon yanında yağmur suyu drenaj hatlarının yenilenmesi ve güçlendirilmesi, yeni su hatlarının yapılması, asfalt bakım ve tamiri gibi temel konularda yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Harmancı, bu yatırımlar yanında yeni projeleri için de heyecanlı olduklarını söyledi.



“Muhtarlarımız bölgeleri için canla başla çalıştılar, biz de LTB olarak her zaman yanlarında olduk”

Görev sürelerinde belediye meclis üyelerinin de büyük gayretle çalıştıklarını ifade eden Başkan Harmancı, muhtarların da yurttaşlara hizmet etmek için büyük gayret ve özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Harmancı, her muhtarın bölgelerinin birer belediye başkanı gibi bölgelerinin sorunları için canla başla çalıştığını, LTB olarak bu çabalarında her zaman muhtarların yanında olduklarını söyledi.

22/11/2024 08:51