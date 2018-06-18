Başkan Harmancı ve Lefkoşa Ekibi’nin ziyaretleri devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, bayram süresince ara vermediği çalışmalarına bu sabah oldukça yoğun bir ziyaret gündemiyle devam etti.

Başkan Harmancı ve Lefkoşa ekibi bu sabah güne, Ekonomi Bakanlığı ve dairelerindeki çalışanları ziyaretle başladı. Ardından Yakın Doğu Kolej ve Levent Kolejiyle devam eden ziyaretlerin öğleden önceki bölümü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı ile bağlı dairelerle tamamlandı.

Ziyaret ettiği devlet daireleri ve okullardaki çalışan, eğitmen ve görevlilerle selamlaşarak “100 Maddede %100 Lefkoşa” seçim bildirgesini veren Başkan Harmancı ve Lefkoşa ekibine destek veren Lefkoşalılar, “Şüphesiz Lefkoşa, Şüphesiz Harmancı” mesajı verdiler.

Başkan Harmancı ve Lefkoşa ekibi, bugün öğleden sonra da ziyaretlerine Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği, FOLKDER.ve Köşklüçiftlik bölgesi ile devam edecek.