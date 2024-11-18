Başkan Harmancı: “Yeni geçiş kapılarıyla ilgili çalışmaları ileri bir noktaya taşımakta kararlıyız”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yeni geçiş kapılarının açılması konusunda sürecin liderler arasında New York’ta gerçekleşen gayri resmi görüşmeyle birlikte yeni bir boyuta taşınmasının ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve Lefkoşa’nın öncelikli ihtiyaçlarını ortaya koymak üzere LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Harmancı, LTB olarak bugüne kadar aldıkları inisiyatifler ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı ile olası yeni geçiş kapılarıyla ilgili devam eden görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Özellikle Metehan Sınır Kapısı’na vurgu yapan ve ülkedeki tüm geçişlerin %65’inin bu sınırı kapısından sağlandığını ifade eden Başkan Harmancı, yoğun günlerde insanların saatlerce sıra beklemek zorunda kaldığına işaret etti. Bu yoğunluğun giderilmesi ve geçişlerin rahatlatılması için Lefkoşa’da işlevsel yeni bir araçlı geçiş kapısına ihtiyaç olduğunu belirterek, bu konuya ilişkin Güney Lefkoşa eski Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile sürdürdüğü temasları Charalambos Prountzos ile de devam ettirdiğini dile getirdi.

Harmancı, liderler arasında farklı alanlarda ortaya çıkabilecek iş birlikleri konusunda da LTB olarak inisiyatif almaya hazır olduklarını belirtti.

Bilgi Paylaşımı ve Diyaloğun önemine vurgu

Başkan Harmancı, “Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptığımız görüşmede alternatif geçiş kapılarıyla ilgili teknik ekiplerimiz ile onların teknik ekiplerinin çalışma yapması konusunda hemfikir olduk. Bu aşamada diyaloğun ve bilgi paylaşımının önemli olduğuna vurgu yaptık” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı her zaman ifade ettiği gibi olası her geçiş kapısını desteklemekle birlikte Lefkoşa’da trafiği hafifletecek ve geçişleri kolaylaştıracak yeni bir araçlı geçiş kapısının öncelikleri olduğunu, bu noktada ilgili tüm taraflarla istişare ve iş birliğini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.