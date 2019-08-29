Başkan Hüseyin Aran

Bağımsız Gençlik Platformu Basın Sözcüsü Eda Türkeş, Lefkoşa’da 27 Ağustos Salı günü Bağımsız Gençlik Platformu’nun Yönetim Kurulu üyelerinin belirlendiğini açıkladı. Bağımsız Gençlik Platformu’nun başkanlığına Hüseyin Aran, Genel Sekreterliğe ise Yiğit Can seçildi.

Basın Sözcüsü Eda Türkeş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “27 Ağustos Salı günü ilk seçimimizi Lefkoşa’da gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın salt çoğunluğu ile gerçekleştirdiğimiz seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Aran, Genel Sekreterliğe Yiğit Can, Faal Üyeliklere Adnan Öznahit ve Berke Cansoy seçildi. Mali Sekreter olarak Oğuz Dağlı, Örgütlenme Sorumlusu olarak Berk Özanlar, Sosyal Faaliyet Sorumlusu olarak Pınar Abuş, Basın Sözcülüğüne ise Eda Türkeş getirildi. Yapılan toplantıda birlik ve beraberlik mesajlarının yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aran tarafından bazı eleştirilere yanıt verildi; “Siyasiler ile görüşmemizi eleştirenler var, biz bu yola çıkarken herkesi kucaklayacağımızı, siyasi statü taşıyan herkese ise eşit mesafede olacağımızı söylemiştik ve bunun arkasındayız. Bugüne kadar üç siyasi parti yetkilisinden bize görüşme talebi geldi henüz ikisi ile görüştük bunları da açık bir şekilde basına duyurduk bir sonraki ise yakın bir zamanda olacak onu da aynı şekilde duyuracağız. Görüşme talebi kimden gelirse gelsin hangi kesimden olursa olsun kapımız herkese açıktır. Gençlerin sorunlarını çözmemiz için yetkililerle yani siyasilere sesimizi duyurmamız gerekiyor ve bunu yavaş yavaş yapmaya başladık devamı da gelecektir.” diyerek yapılan eleştirilere yanıt verdi...”

-Eda Türkeş, Bağımsız Gençlik Platformu Basın Sözcüsü