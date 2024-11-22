Başkan Özlem Ratipler

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22/11/2024

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Başkan Özlem Ratipler

 Deniz Yıldızı Yardım Derneği, ilk genel kurul toplantısını yaparak başkan ve yönetim kurulunu belirledi.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre yeni yönetim kurulu Başkan Özlem Ratipler, Asbaşkan Şebnem Kuyucuoğulları, Genel Sekreter Aynur Kazın, Mali Sekreter Ebru Usar, Proje ve Etkinlik Koordinatörü Oya Aygın, Genel Koordinatör Candan Koran, ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Fidem Dener’den oluştu.

Yedek üyeler ise Senem Ancın Özaydinlik, Halide Köftecioğlu ve Ebru Emiroğlu oldu.

Denetleme Kurulu Özlem Özbekoğlu, Çiler Rabia Arapoğlu, Ziya Nasıfoğlu ve Esra Çelikeri'den (yedek üye) oluşurken, Disiplin Kurulu'na Refia Ünyayar, İlgen Bağcıer ve Ebru Candan getirildi.

Derneğin fahri üyesi de merhum Deniz Nasifoğlu'nun annesi Gülderen Nasifoğlu oldu.

22/11/2024 11:10
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TAGS: haber, kıbrıs
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