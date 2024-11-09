Başkan Sertoğlu, Kulüp Başkanları ile Hakemleri Bir Araya Getiriyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu son günlerde yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp başkanları ile futbol hakemlerini bir araya getiriyor. Başkan Sertoğlu bu konuda bir açıklama yayınlayarak, futbolun tüm paydaşlarını aklıselim davranmaya davet etti.

Açıklama şöyle;

"Değerli futbol camiası,

AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de 8.hafta maçlarına başladık. Geçen 2 aylık süreçte bazı maçlarda, yaşanan olaylardan dolayı gerginlikler yaşanmış ve gerek kulüplerimizden, gerekse de dernekleri üzerinden hakemlerimizden açıklamalar kamuoyuyla paylaşılmıştır. Her ne kadar sezonumuz Eylül ayında başlasa da futbol artık öyle bir lokomotif oldu ki 7 gün 24 saat ilgilenilmesi gereken, çaba ve emek harcanması gereken bir noktaya ulaştı. Yaşanan emekler ve çabalar sonucunda da herhangi bir hatada gerginlik seviyesinin yükselmesi ve o anki nabız ve adrenalin ile istenmeyen açıklamalar ve olayların yaşanması kaçınılmaz olmuştur.

Öncelikle 14 yıldır KTFF Başkanı olarak görev alan ve bu camiaya liderlik yapan biri olarak şunu söylemek isterim ki yaşananlar üzücü ve ders çıkartılması gereken şeylerdir. Şu unutulmamalıdır ki futbol çok büyük bir ailedir ve bu ailenin her bir paydaşı ülke futbolunun gelişmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Bizler ülke gençliğine öncülük eden paydaşlar olarak aklıselim davranmakla mükellefiz ve ağzımızdan çıkacak her bir sözü seçerek konuşmak zorundayız. Çünkü ülkedeki binlerce gencimiz gerek futbol sahalarında, gerekse de tribünlerde bizlerin peşinden gelmekte ve bizlerin gösterdiği yolda ilerlemektedir. Hal böyleyken ortamı geren açıklamalar ve paylaşımlar, tüm maçlardaki gerginliklerin artmasına sebep olmakla birlikte futbolumuzu bir çıkmaza sürükler ve içinden çıkılamayacak bir duruma getirir.

Bu bağlamda ben gerek kulüp başkanlarımızdan gerekse de hakemlerimizden kendi içimizdeki sorunları kamuoyuna yansıtmadan, kavgalarımızı, tartışmalarımızı kendi içimizde yaparak orta yolu bulmaya davet ediyorum. Amacımız birdir; o da ülke futbolunun gelişmesi ve gençliğimizin bu bağlamda futbol sahalarında disiplini, saygıyı ve sevgiyi öğrenmesidir. İleride daha büyük sorunlar yaşanmaması adına kulüplerimizi, kulüp başkan ve yöneticilerimizi, hakemlerimizi, antrenörlerimizi, spor basınımızı ve tüm futbolseverleri aklıselim davranmaya ve ülke futboluna zarar verici hareketlerden kaçınmaya davet ediyorum.

Yaşanan gelişmeler ışığında 13 Kasım 2024 Çarşamba günü Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu öncülüğünde; KKTC Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Hakem ve Gözlemciler Derneği, AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig kulüp başkanları ile liglerde görev yapan hakemlerimizi bir yemekte buluşup sorunlarımızı masaya yatıracağımızı ve tüm sorunları kendi içimizde iyi niyetle, önyargısız çözeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarım.