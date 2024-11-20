Başkan Sertoğlu ve yönetimi TC Lefkoşa Büyükelçisi Serim'i ziyaret etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i ziyaret etti. Lefkoşa’daki Elçilik Binası’nda gerçekleşen görüşmede futbol ile alakalı işbirlikleri ve kaynakların futbolun gelişimi için kullanılması konusunda fikir alışverişinde bulunulurken, yeni ve çağdaş bir futbol stadyumu için de işbirliği yolu arandı.

KTFF Başkanı Sertoğlu, görevine yeni başlayan Serim’e başarılı bir görev dilerken, Büyükelçi Serim de KTFF Başkanı Sertoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Sertoğlu, Büyükelçi Serim’e üzerinde isminin yazılı olduğu ve Puma tarafından KKTC için özel üretilen milli takım formasını hediye etti.

Başkan Sertoğlu’na ziyarette; KTFF 1. Başkanvekili Oktay Çocuk’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Akçaba, Şifa Kırmızıgil, Arzu İzveren, Mehmet Saydam, Hüseyin Ekmekçi, Hasan Çerkez ve Dr. Erol Uçaner de eşlik etti.