Başkan Sertoğlu'ndan antrenör lisans işlemleri ile ilgili açıklama

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29/11/2022

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Başkan Sertoğlu'ndan antrenör lisans işlemleri ile ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, antrenör lisans işlemleri ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

Spor kamuoyuna;

Görülen lüzum üzerine bugünden itibaren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), antrenör ve teknik direktör vize işlemlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği üyelik aidatı ve seminere katılım şartı hariç hiçbir yazı veya belge talep etmeyecektir.

Bilgilerinize,

Hasan SERTOĞLU

KTFF Başkanı

29/11/2022 14:40
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