Başkan Sertoğlu'ndan KKTC MOK açıklaması

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi ile ilgili açıklama yaptı. Federasyonların güç birliği yapması gerektiğine vurgu yapan Sertoğlu, diğer spor federasyonları da MOK'a üye olmaya çağırdı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Bugün Kıbrıs Türk sporunun önünde duran en büyük sorunlarından birini el birliği ile çözmek için KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin (MOK) olağanüstü tüzük kurultayını gerçekleştirdik. Katılan herkese ve KKTC MOK’un yönetim kuruluna iyi niyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Geçmiş yıllardan itibaren bu konu ile ilgili ne kadar mücadele verdiğimiz herkesin malumudur. Anladığım kadarıyla geçmiş yıllardan kalan güvensizlikten dolayı federasyonların birçoğu henüz MOK’a üye olmadı. Biz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak üye olduk ve gerçekleşen tüzük kurultayına da katılım gösterdik. Mevcut yönetim ile işbirliği içerisinde geçmiş tüzüğü değiştirdik. Şunu da belirtmek gerek ki bu, değişen tüzüğün bir daha değişmeyeceği anlamı taşımaz. Sonuç itibariyle oy verme hakkına sahip 15 bireysel üyenin olduğunu ve zannedildiği gibi 70 civarında bireysel üyenin olmadığını gördük. Ben buradan diğer tüm federasyonların KKTC MOK’a gelip üye olması için çağrı yapıyorum. Gelin üye olun ki sporumuza ayak bağı olan bir sorundan daha güç birliği yaparak kurtulalım. Bu vesile ile de KKTC MOK; federasyonların hakim olduğu, ülke sporunu yöneten demokratik bir yapıya kavuşsun.

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05/03/2022 18:56