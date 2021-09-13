Başkan Sertoğlu'ndan PGM Müdürü Soyalan'a ziyaret

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile bir araya geldi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu hafta sonu oynanan Süper Kupa Finali’nde görev alan Polis Genel Müdürlüğü mensuplarına yardımları için teşekkür etti.

Polis Genel Müdürü Soyalan’a Milli Takım Forması hediye eden Sertoğlu, yeni sezonda uygulanacak sağlık kuralları ile ilgili işbirliğinin devam edeceği mesajını verdi.

Soyalan, Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Soyalan, vatandaşlara da çağrı yaparak, bu zor dönemlerde kurallara uyulmasını ve Sağlık Üst Kurulu kararlarına dikkat edilmesini istedi.



KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, hafta sonu oynanan maçta AdaPass’ın eksiksiz uygulandığını belirterek, vatandaşların da uygulamaya eksiksiz uymasının sevindirici olduğunu belirtti.

Yeni sezonda uygulamanın aynen devam edeceğine vurgu yapan Sertoğlu, “Bu konuda federasyon olarak kuralların eksiksiz olması noktasında kararlıyız. Halk sağlığını düşünürken futbolun da durmaması için asla taviz vermeyeceğiz. Polis ile işbirliği kaçınılmaz. Bu konuda bizlerle diyalog kapısını sürekli açık tutan ve her zaman işbirliği yaparak gençliğin yanında duran sayın Ahmet Soyalan’a ve şahsında tüm polis teşkilatına teşekkür ederim” dedi.

Ziyarette Başkan Sertoğlu'na; KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, Eğitim Üst Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi ile Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez eşlik etti.

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13/09/2021 13:32