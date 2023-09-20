Başkan Sertoğlu'ndan yeni sezon mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu 2023-2024 sezonu öncesi mesaj yayınladı. Başkan Sertoğlu yeni sezonun tüm kulüplerimiz için hayırlı olmasını diledi.

Sertoğlu'nun mesajı şöyle;

"Değerli camiam, 2023-2024 sezonunda AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de heyecanımız yarın akşam Gazimağusa’da gerçekleşecek açılış maçıyla başlıyor. Geçtiğimiz sezonun uzun ve zorlu maratonunu henüz yeni bitirmişken, yeni sezonun başlangıç heyecanını da derinden hissediyoruz. Futbol kitleleri peşinden sürükleyen ve ülkemiz gençliği için de çok değerli bir spor dalıdır. Bu bağlamda bizler de futbolun kalitesini, izlenebilirliğini ve ülke ekonomisine olan katkısını artırmak için yönetim kurulumuz ile birlikte varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Durmadan da çalışmaya devam edeceğiz.

Sözlerimin başında da dediğim gibi geçtiğimiz 2022-2023 sezonu çok yoğun ve uzun bir süreç oldu ve resmi olarak 20 gün önce kapattığımız bir sezon oldu. Ancak bizler bu süre zarfında boş durmadık ve futbolumuz için, gençliğimiz için, kulüplerimiz için çalışmayı sürdürdük. Bu sezon Süper Lig ve 1.Lig’de AKSA ile yolumuza devam ediyoruz. Yeni sezonda BTM Ligleri Digiturk Kıbrıs, U16 Ligi Asbuzu Group, U14 Ligi Red 7 Oil, Kadınlar Ligi’nin Puma, Kıbrıs Kupası da Northernland adıyla oynanacak.

2023-2024 sezonunun keyifli, sakatlıksız ve sorunsuz geçmesi en büyük dileğimdir. Ülkemizin her anlamda ambargolar altında olduğu ve dışa açılımın kilitlendiği bu noktada kendi içimizde kaliteli bir şeyler başarmak, kitleleri futbol alanlarına çekmek, kulüplerimizin içerisine çekmek ve ülke futboluna sahip çıkmak olmazsa olmazdır. Tüm ülkemizdeki futbolseverleri de kendi kulüplerimize, antrenörlerimize, hakemlerimize ve futbolcularımıza sahip çıkmaya ve onları desteklemeye davet ediyorum. Yaklaşık olarak 10 ay sürecek bu uzun lig serüveninin sonunda hak edenin kazandığı ve şampiyonluk yarışının yanı sıra, ligde kalma ve terfi müsabakalarının da seyir zevki yüksek geçmesini diliyorum.

Sözlerimi bitirirken en üst ligimizden an alt kategorideki ligimize kadar ülkemiz için ve armaları için mücadele eden tüm başkan, yönetici, antrenör, hakem, futbolcu, kulüp personeli, taraftar ve basın emekçilerine teşekkür eder, 2023-2024 sezonunun tüm camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Ülke futbolumuzun daha da yukarılara çıktığı ve kazandığı bir sezon olması temennisiyle."