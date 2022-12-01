Başkan Sertoğlu'ndan Yusuf ve Bozkurt'a teşekkür mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasoynu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında Kıbrıs Kupası’na sponsor olan Nicosia Group Direktörü Abdullah Yusuf ve 2022-2023 ile 2023-2024 sezonlarında kupanın sponsoru olan Northernland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt’a teşekkür mesajı gönderdi.

Sertoğlu mesajda şu ifadeleri kullandı;

“Uzun yıllardır tüm liglerimize çeşitli firmalarla anlaşmalar yaparak sponsorlar buluyoruz. Dün de Kıbrıs Kupası’nın isim hakkı için Northernland Group ile protokolümüzü imzalayarak 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında kupaya Northernland ismini verdik. Ben bu vesile ile Kıbrıs Kupası’nda 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında sponsor olan Nicosia Group Direktörü Abdullah Yusuf’a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Abdullah Yusuf ve ekibi sayesinde son iki sezonda Kıbrıs Kupası çok büyük bir değer kazanmış ve özellikle final organizasyonları ile herkes Kıbrıs Kupası’nı büyük bir keyifle takip etmiştir.

Bu yıl ise Northernland Group çıtayı daha yükseğe çıkararak tarihin en yüksek sponsorluk anlaşmasını bizlerle imzalamıştır. Eminim kupanın başından sonuna kadar futbolseverlerin; futbola, oyuna ve güzelliklere doyacağı bir Kıbrıs Kupası serüveni olacaktır.

Bu bağlamda hem Nicosia Group Direktörü Abdullah Yusuf’a hem de Northernland Group Direktörü Koral Bozkurt’a ülke futbolumuza değer verdikleri ve futbolumuza katkı sağladıkları için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkürlerimi sunarım.”

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01/12/2022 15:00