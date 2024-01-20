Başkan sosyal medyadan duyurdu, iş insanları sıraya girdi

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından bugün sabah saatlerinde yaptığı duyuruyla kamu binası inşaatının tamamlanması için harekete geçtiğini açıklamıştı . Başkan Şenkul'un talimatıyla bölgedeki iş insanları sıraya girerek, kamu binası inşaatını imece usulüyle tamamladı. Bu gelişme, adeta dayanışma içinde bir araya gelerek önemli bir projeyi birlikte hayata geçirmeyi simgeledi.

Vatandaşlar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un liderliğindeki bu girişimi, iş dünyası ve yerel yönetimin başarılı bir işbirliği örneği olarak değerlendirdi. Projenin toplumun gücünü bir araya getirerek gerçekleşmiş olması, başarı öyküsü olarak nitelendirildi. Bu başarı, yerel yönetim ile iş dünyası arasındaki işbirliğiyle toplumun ortak çabasıyla elde edilen önemli bir sonuç olarak öne çıktı.

Başkan Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Girne Polis Müdürlüğümüzün ihtiyacı doğrultusunda,

özellikle muhaceret bölümü için gerekli olan yeni bölümün inşaatının tamamlanması için çalışmalara başladık.

Tamamen bölgedeki iş insanları ile imece usulü yapacağımız bu hayırlı işe katkı koymak isteyenler bize ulaşabilir çünkü:

Biz Birlikte GİRNEYİZ "